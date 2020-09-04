ولا تزال الرؤية غير واضحة حول مستقبل اللاعب، خاصة بعد فتح والده الباب أمام إمكانية استمراره مع برشلونة لموسم واحد، قبل أن يغادر صيف العام المقبل مجانا. وكان خورخي ميسي اجتمع مع ابنه يوم الخميس، بعد أن زاره في منزله لساعة ونصف حسبما قالت وسائل إعلام.

وربطت تقارير صحفية النجم الأرجنتيني بمستقبل لويس سواريز مع الفريق، حيث سيطلب استمرار المهاجم الأوروغوياني في برشلونة، في حال قرر ميسي البقاء. من جهة أخرى علمت مصادر beIN SPORTS أن النجم الأرجنتيني ، يفكر في نشر بيان رسمي من اجل الرد على رابطة الدوري، التي أكدت وجود بند الشرط الجزائي في عقده الذي يربطه مع برشلونة، وقد يكشف ميسي خلال البيان عن قراره النهائي حول مستقبله.

مداخلة مراسلنا أشرف بن عياد

