وتأثر أداء وصيف بطل الموسم الماضي في غياب ثنائي الهجوم دييغو كوستا والفرنسي أنطوان غريزمان، ولم يستطع ألفارو موراتا والأرجنتيني أنخل كوريا تعويض هذا الغياب، لكن ليمار بديل كوريا نجح في منح أتلتيكو النقاط الثلاث قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 68 نقطة، وتقدم بفارق سبع نقاط على جاره ريال مدريد منافسه على المركز الثاني الذي يستضيف الأحد أتلتيك بلباو في مباراة صعبة.

وقدّم الفريقان أداءً متواضعاً لاسيما في الشوط الأول، وبالغ أتلتيكو كثيراً في الدفاع خشية أن تهتز شباكه بعد أن كانت له فرصتان، الأولى إثر تمريرة بينية من موراتا إلى كوريا الذي كسر التسلل وواجه الحارس الدولي الصربي ميركو دميتروفيتش لكنه سدد في قدمه (8).

وفوّت موراتا الفرصة الثانية من انفراد تام بعدما كسر التسلل أيضاً، لكنه سقط مع تدخل أحد المدافعين معولاً على قرار بركلة جزاء لكن الحكم خافيير البيرولا روخاس لم يأبه له وأمر بمتابعة اللعب (18).

وانعدمت الخطورة على المرميين خلال الدقائق الـ 25 الأخيرة من الشوط الأول، لكن بداية الثاني شهدت تحسناً في الأداء، وكاد إيبار يفتتح التسجيل من ركلة حرة ورأسية لسيرجي إنريك (47)، ردّ عليها موراتا بكرة زاحفة لامست أسفل القائم الأيسر (50)، ثم تسديدة خاطفة لكوكي لكن الحارس دميتروفيتش أبعد الكرة من تحت العارضة إلى ركنية (54).

وتألق دميتروفيتش مجدداً في إبعاد متابعة رأسية للأوروغوياني دييغو غودين قائد أتلتيكو (79)، وردّ البديل في صفوف إيبار كيكي برأسية مماثلة مرت بجانب القائم الأيسر (82)، ومسحت كرة خوان جوردان سطح الشبكة (84).

ومنح البديلان الكرواتي نيكولا كالينيتش وليمار النقاط الثلاث بعد تمريرة من موراتا إلى الكرواتي ومنه عرضية إلى الفرنسي المندفع من الخلف ودون رقابة تابعها بسهولة في الشباك (85)، وساهمت تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) في تثبيت الهدف وحسم الجدل حول شكوك بالتسلل.

وفي مباراة الهروب من شبح الهبوط تعادل هويسكا الأخير مع مضيفه رايو فايكانو قبل الأخير بلا أهداف.