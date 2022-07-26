ليفاندوفسكي يطمح إلى حصد الألقاب مع برشلونة من قبل beIN SPORTS July 26, 2022 19:57 1:17 دقيقة أكّد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة أن تركيزَه منصب على كل الألقاب التي ينافس عليها فريقُه، مضيفاً أنّه لا يفكر في عدد الأهداف التي يحرزها خلال الموسم بقدرِ ما يفكرُ في ما يمكن أن يقدّمَه للفريق. تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة الدنماركية سيسيليي بطلة لثالث مراحل طواف فرنسا 0:35 دقيقة منتخب سيدات جنوب إفريقيا يعود إلى بلاده 1:17 دقيقة ليفاندوفسكي يطمح إلى حصد الألقاب مع برشلونة 1:55 دقيقة تشافي: "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ" 0:47 دقيقة استدعاء "الأشقاء أنتيتوكونمبو" لتشكيلة اليونان 0:28 دقيقة بريتين تصبح أول سيدة ترأس رابطة الدوري الإنكليزي 0:21 دقيقة الهلال يحافظ على لقبه بطلاً للدوري السوداني 0:59 دقيقة إقامة مميزة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 0:25 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع ماتيس تيل 0:31 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن ضم الفرنسي موكيلي