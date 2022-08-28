وسجل ليفا ثنائية براقة الهدف الأول في الدقيقة 24 من متابعة داخل منطقة الجزاء لعرضية البرازيلي رافينيا، والثاني له شخصياً والثالث لفريقه في الدقيقة 65 بالكعب مستغلاً تمريرة حاسمة من الفرنسي عثمان ديمبيلي.

بعد تسجيل الهدف الأول، تفوّق ليفاندوفسكي على زميله الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، ليصبح أكبر لاعب سناً يحرز ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات يخوضها في الـ"ليغا" خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك عن عمر 34 عاماً و7 أيام (أوباميانغ في الموسم الماضي 32 عاماً و247 يوماً"، وفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

ديمبيلي نفسه صنع الهدف الثاني لبرشلونة بتقديمه تمريرة حاسمة لبيدري الذي وقع على أول أهدافه هذا الموسم.

وقبل النهاية بقليل دوّن البديل سيرجي روبيرتو والذي تقلد شارة الكابتن من بوسكيتس الذي خرج، الهدف الرابع بمتابعة كرة ليفا التي ارتدت من العارضة 90+2

وصار رصيد البرسا 7 نقاط من تعادل وفوزين متتاليين، أما بلد الوليد فلديه نقطة واحدة من تعادل.

في المقابل، فرمل خيتافي انطلاقة فياريال وحرمه من تحقيق العلامة الكاملة عندما فرض عليه التعادل السلبي الأحد ضمن المرحلة عينها.

وبالتالي، خطف خيتافي أولى نقاطه هذا الموسم في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بعدما مّني بخسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا.

أما فريق "الغواصات الصفراء"، فرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.