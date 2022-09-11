ليفاندوفسكي يشيد بقدرات تشافي التدريبية من قبل beIN SPORTS September 11, 2022 11:30 1:34 دقيقة قال النّجم البولنديّ روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة إنّ مدربَ الفريق تشافي إيرنانديث يتمتّع بمميّزات لا يتمتّع بها أيّ مدرّب آخر معبّراً عن يـَقينه بأنّ الفريق سيَهدي جماهيرَه الألقابَ هذا الموسم. تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة ليفاندوفسكي يشيد بقدرات تشافي التدريبية 0:44 دقيقة الثنائي بيرس وساندرز بطلاً للزوجي المختلط 0:52 دقيقة الأرجنتين تصعد إلى نهائي كأس أميركا الجنوبية 1:26 دقيقة النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم تصل إلى المغرب 4:08 دقيقة ماذا قالت شفيونتيك عن أنس جابر؟ 2:26 دقيقة أنس جابر: "سأواصل العمل حتى أتوّج في الغراند سلام" 2:05 دقيقة شفيونتيك تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 3:01 دقيقة نهضة بركان يتوج بكأس السوبر الإفريقية 4:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يتجاوز سلتا فيغو بدون صعوبات 4:24 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على قادش