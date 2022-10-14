ليفاندوفسكي: "مواجهة الكلاسيكو لها طعم خاص" من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 11:01 1:09 دقيقة قال مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي إن مواجهة الكلاسيكو لها طعم خاص وتحظى بمكانة خاصة عند الجماهير، وأضاف الهداف البولندي أنه يحب مواجهة الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد. مقابلات روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة من سيفوز بخدمات النجم جويل إمبيد؟ 1:00 دقيقة فالنتينا لوسا تتحدّث عن صناعة كأس العالم 1:09 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة الكلاسيكو لها طعم خاص" 2:22 دقيقة تونس وقطر يتعادلان ودياً 0:52 دقيقة دولة قطر تتسلم رسميًا علم بطولة العالم للجودو 2:05 دقيقة مورينيو: "النقطة أمام بيتيس أبقتنا على قيد الحياة" 4:03 دقيقة ريال سوسييداد يضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية 3:56 دقيقة وست هام يتخطى دور المجموعات 4:36 دقيقة "يونايتد" يتنزع فوزًا ثمينًا من ضيفه أومونويا 1:03 دقيقة إشادة سعودية باستعدادت قطر لاستضافة كأس العالم