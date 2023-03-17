ليفاندوفسكي في لقاء خاص مع beIN SPORTS: "أشعر بالتحسن" من قبل beIN SPORTS March 17, 2023 20:14 1:46 دقيقة أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجمُ برشلونة، أنه يشعر بالتحسن بعد عودته من الإصابة مضيفًا أن الفريق الكاتالوني حضر جيداً لموقعة الكلاسيكو وذلك في لقاء خاص مع beIN SPORTS. مقابلات روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة العربي يصعد إلى الصدارة مؤقتاً 1:46 دقيقة ليفاندوفسكي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:28 دقيقة ألكاراث إلى نصف نهائي إنديان ويلز 4:03 دقيقة الأهلي يعود بفوز كبير من أرض القطن الكاميروني 0:48 دقيقة الترجي التونسي يضمن بلوغه ربع النهائي 1:04 دقيقة مواعيد هامة في ربع نهائي دوري المؤتمر 0:40 دقيقة رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي 2:36 دقيقة بوتراغينيو: علينا تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب 1:18 دقيقة قرعة متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2:15 دقيقة كلويفيرت: القرعة نتج عنها مواجهات قوية