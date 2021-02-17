

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عبر المقدوني إنيس باردهي (17)، وأدرك ماركوس يورنتي التعادل لأتلتيكو مدريد (37).

وهو التعادل الثاني لأتلتيكو مدريد في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد الأول أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الثانية والعشرين في الثامن من شباط/فبراير الحالي، فأهدر فرصة الابتعاد 8 نقاط في الصدارة واكتفى بنقطة واحدة عزّز بها موقعه برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط أمام أقرب مطارديه جاره ريال مدريد حامل اللقب.

ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة ضد أتلتيك بلباو سيخوضها في العاشر من آذار/مارس المقبل.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفانتي مجددا السبت المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين، وبعدها سيخوض مباريات قوية أمام ضيفه تشيلسي الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومضيفه فياريال في 28 الحالي، وجاره ريال مدريد في السابع من آذار/مارس المقبل.

في المقابل، رفع ليفانتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.