ويدين ليفانتي بفوزه إلى مسجلي هدفي الفوز قائده موراليس (31) والبديل خورخي دي فروتوس (90+5)، وحارس مرماه دانيال كاريناس الذي تصدى للعديد من الهجمات المدريدية.

ونجح ليفانتي في كسب أربع نقاط من أصل ستة ممكنة من أتلتيكو مدريد في مباراتين جمعتا بينهما في أقل من أسبوع بعدما أرغمه على التعادل 1-1 الأربعاء.

وأسدى ليفانتي خدمة لريال مدريد حامل اللقب لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط في حال فوزه على مضيفه بلد الوليد لاحقاً.

وبات أتلتيكو مدريد الذي كان يغرد خارج السرب منذ فترة طويلة، مهدداً جداً بخسارة الصدارة في المرحلتين المقبلتين كونه مدعو إلى مواجهة مضيفه فياريال السابع ومن بعده ضيفه ريال مدريد، قبل مواجهة ضيفه أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة في العاشر من آذار/مارس المقبل.

وهي الخسارة الاولى لأتلتيكو مدريد على أرضه هذا الموسم، كما هي الخسارة الثانية لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني هذا الموسم بعد الأولى أمام مضيفه وجاره ريال مدريد صفر-2 في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وجاءت خسارة أتلتيكو مدريد قبل استضافته تشيلسي الانكليزي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



هدف مبكر لليفانتي

وكاد موراليس يفعلها من هجمة مرتدة منسقة مرّر على إثرها روبن روشينا كرة طويلة خلف الدفاع من منتصف ملعب فريقه إلى موراليس الذي انطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بجوار القائم الأيسر للحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (8).

وردّ أتلتيكو مدريد بتسديدة قوية لسواريز من داخل المنطقة أبعدها الحارس كارديناس إلى ركنية (14).

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عندما نجح موراليس في استغلال كرة فشل لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوغبيا في تشتيتها فسددها قوية بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بمدافعين وخدعت أوبلاك (31).

وكاد فيليكس يدرك التعادل مباشرة عندما تلقى كرة خلف المدافعين من كوندوغبيا فكسر مصيدة التسلل وسددها من خارج المنطقة فوق العارضة (32)، وجرب المدافع ماريو هيرموسو حظه بتسديدة بعيدة أبعدها كارديناس إلى ركنية (40).

وحرم القائم الأيمن هداف الليغا الدولي الأوروغوياني لويس سواريز من إدراك التعادل برده تسديدته القوية بيمناه إثر ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (58).

وانبرى ليمار لركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة تصدى لها كارديناس بسهولة (86)، متابعاً تألقه في المباراة.

وأنقذ كارديناس مرماه من هدف رائع بتصديه لتسديدة قوية "على الطاير" لليمار من خارج المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (90+2).

ووجه ليفانتي الضربة القاضية لأتلتيكو مدريد بإضافته الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة منسقة تلقى على إثرها دي فروتوس كرة في منتصف ملعب فريقه فانطلق في الجهة اليمنى مستغلاً تواجد حارس المرمى أوبلاك في منطقة جزاء الضيوف إثر ركلة ركنية وسددها من منتصف الملعب داخل المرمى الخالي (90+5).

من جهة أخرى حقق إلتشي فوزه الأول في 2021، وجاء على حساب ضيفهِ إيبار بهدف دون مقابل حمل توقيع دانييل بيدرو كالفو (33).

وانتصر فالنسيا على ضيفه سلتا فيغو بثنائية جاءت في وقت متأخر دونها كل من مانو فاييخو 90+4 والفرنسي غاميرو 90+8.