وكان اشبيلية في طريقه إلى تحقيق فوز ثمين وهو الثاني على التوالي بعد الأول الذي حققه الخميس على جاره ريال بيتيس 2-صفر الخميس في المرحلة الأولى عقب استئناف منافسات الليغا المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بعدما تقدم بهدف لمهاجمه الهولندي لوك دي يونغ منذ الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل للضيوف بفضل النيران الصديقة.

وتوغل المدافع خورخي ميراميون من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية قوية ارتدت من يد الحارس الدولي التشيكي توماس فاتشليك واصطدمت بالمدافع البرازيلي دييغو كارلوس وعانقت الشباك (87).

واكتفى إشبيلية بنقطة واحدة ضمن بها بقاءه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة .

وكان إشبيلية يمني النفس بكسب النقاط الثلاث لتعزيز معنويات لاعبيه بضمان مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لمباراته يوم الجمعة المقبل في افتتاح المرحلة الثلاثين أمام ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي يستضيف ليغانيس غداً في استكمال لمباريات المرحلة التاسعة والعشرين.

عوقبنا بهدف التعادل

وعلق مهاجمه المغربي الأصل منير الحدادي الذي صنع الهدف الذي سجله دي يونغ مطلع الشوط الثاني، على التعادل قائلاً "قدمنا مباراة كبيرة ولكن في نهاية المطاف لم ننجح في الحفاظ على التقدم".

وأضاف أعتقد أننا بعدما سجلنا الهدف الأول كان يتعين علينا تسجيل المزيد من الأهداف ولكننا لم ننجح وعوقبنا بهدف التعادل. دخلنا الشوط الثاني بتركيز جيد وسجلنا هدفاً ولكننا في النهاية نعود بتعادل وخيبة أمل"، مشيراً إلى "أننا كنا نعرف أن ليفانتي فريق كبير وسيعقد علينا الأمور وهذا ما حصل. للأسف كنا نتمنى حصد أكثر من نقطة واحدة".

وبخصوص المباراة المقبلة ضد فريقه السابق برشلونة، قال الحدادي "سنرى ما سيقوله لنا المدرب بعد هذه المباراة وبعد أن نتعافى. يوم الجمعة ستكون مباراة أخرى ويجب أن نكون في درجة عالية من التركيز".

في المقابل، سقط ليفانتي في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان ليفانتي الأقرب إلى التسجيل في بداية المباراة إثر انفراد لكوكي من مسافة قريبة بيد أن تسديدته أبعدها فاتشليك إلى ركنية لم تثمر (4).

وحرمت العارضة الحدادي من افتتاح التسجيل بردها تسديدة من ركلة حرة جانبية (16)، ثم سدد دي يونغ كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس أيتور فرنانديز(20).

ونجح دي يونغ في منح التقدم لإشبيلية بعد 40 ثانية من انطلاق الشوط الثاني إثر تلقيه كرة عرضية من الحدادي المتوغل من الجهة اليسرى فتابعها بيمناه داخل المرمى.

وانتفض ليفانتي في الدقائق الأخيرة وكاد يدرك التعادل عندما تلقى مهاجمه البرتغالي هرناني كرة داخل المنطقة فانفرد بالحارس فاتشليك وسددها بيسراه لكن المدافع الفرنسي اليبينيني الأصل جول كونديه أبعدها من باب المرمى (86).

ونجح ليفانتي في مسعاه وأدرك التعادل بعد دقيقة واحدة عندما توغل البديل خورخي ميرامون من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية قوية ارتدت من فاتشليك وارتطمت ببدييغو كارلوس وعانقت الشباك (87).

وأنقذ فاتشليك مرماه من هدف ثان بإبعاده تسديدة قوية لبورخا مايورال من خارج المنطقة إلى ركنية (90).

وفي مباراة أخرى، تعادل ريال بيتيس مع ضيفه غرناطة 2-2.

