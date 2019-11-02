"ليفانتي أنهى سلسلة برشلونة الجيدة" من قبل beIN SPORTS November 2, 2019 19:06 1:47 دقيقة قال سيرجيو بوسكتس إن فريقه حقق الأصعب بالتقدم، لكن الأمر بات صعباً للغاية بعد تلقي ثلاثة أهداف سريعة مؤكداً ان سلسلة الفريق من النتائج الجيدة انقطعت. وخسر برشلونة 1-3 أمام ليفانتي خارج أرضه اليوم السبت. -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة مرسيليا ثالثا بفارق الأهداف حارماً ليل الوصافة 1:47 دقيقة "ليفانتي أنهى سلسلة برشلونة الجيدة" 3:59 دقيقة كيف قلب ليفانتي الطاولة على برشلونة؟ 2:10 دقيقة هدف ميسي المحتسب غير قانوني ! 3:52 دقيقة مانشستر سيتي يعاني الأمرّين قبل تخطي ساوثمبتون 3:48 دقيقة بوروسيا دورتموند يقسو على فولفسبورغ 2:33 دقيقة أرسنال يفشل في تجاوز عقبة وولفرهامبتون 3:17 دقيقة برشلونة يتجرع هزيمة ثالثة مدوية وصدارته مهددة 4:32 دقيقة بايرن المنقوص عدديا يعود بخماسية مذلة من فرانكفورت 4:30 دقيقة روما يُطيح بنابولي