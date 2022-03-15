لوبيز يروي ذكرياته في ريال مدريد من قبل beIN SPORTS March 15, 2022 15:32 10:37 دقيقة قال دييغو لوبيز حارس مرمى إسبانيول في تصريحات لـbeIN SPORTS إنه سعيدٌ جداً برفقة فريقه الحالي مضيفاً أنه دائماً ما يحاولُ أن يتعلمَ من أخطائهِ وأن يساعدَ اللاعبين الشبان في أروقة النادي من خلال الخبرة التي اكتسبها. مقابلات ريال مدريد برشلونة إسبانيول دييغو لوبيز -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة محكمة التحكيم الرياضي تؤيد حظر الفرق الروسية 3:09 دقيقة يونايتد يستقبل أتلتيكو في موقعة لاهبة 10:37 دقيقة لقاء خاص مع دييغو لوبيز حارس إسبانيول 0:37 دقيقة تقارير صحافية تؤكد توصل برشلونة لاتفاق مع كيسييه 1:13 دقيقة هالير يطمح للمزيد مع أياكس 0:43 دقيقة تشيلسي غير قادر على بيع تذاكر مباراة ميدلسبره 0:32 دقيقة إريكسن يعود لمنتخب الدانمارك لأول مرة بعد اليورو 0:54 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن إصابة كريم بنزيمة 3:23 دقيقة مواجهة نارية على ملعب يوهان كرويف 3:51 دقيقة ريال مدريد يضرب مايوركا بثلاثية ويعزز صدارته