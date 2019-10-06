لوبيتيغي: هدف برشلونة الأول عقّد المباراة من قبل beIN SPORTS October 6, 2019 23:35 2:06 دقيقة اعتبر لوبيتيغي مدرب إشبيلية أنّ هدف برشلونة الأول عقّد المباراة التي أضاع بها فريقه العديد من الفرص، داعماً في الوقت نفسه مهاجمه دي يونغ الذي لم يكن موفقاً. مقابلات برشلونة لوبيتيغي -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة هل يغيب ديمبيلي عن الكلاسيكو؟ 12:01 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة إنتر ويوفنتوس 2:06 دقيقة لوبيتيغي: هدف برشلونة الأول عقّد المباراة 3:07 دقيقة سانت إيتيان 1 أولمبيك ليون 0 2:28 دقيقة فالفيردي يتحدث عن فوز برشلونة وعدم إشراك غريزمان 2:02 دقيقة فيدال يتحدث عن الفوز ويوجه رسالة لجماهير برشلونة 4:57 دقيقة يوفنتوس يحسم "ديربي إيطاليا" ويخطف الصدارة من انتر 5:33 دقيقة البلوغرانا يحسم موقعة إشبيلية ويصبح ثانياً 1:13 دقيقة هدف سواريز يسرق الأنظار في مباراة برشلونة وإشبيلية 2:26 دقيقة نابولي يتعثر في تورينو