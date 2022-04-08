لوبيتيغي: "مواجهة غرناطة ستكون صعبة" من قبل beIN SPORTS April 8, 2022 10:25 1:05 دقيقة أكد مدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي أن مباراة فريقه أمام غرناطة في الدوري الإسباني لن تكون سهلة أمام منافس فاز عليهم في مواجهة الذهاب. مقابلات الدوري الإسباني إشبيلية -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد لقب كبير 1:05 دقيقة لوبيتيغي: "مواجهة غرناطة ستكون صعبة" 0:57 دقيقة السد يحترم ناساف ومدرب الأخير يرى اللقاء صعباً 1:05 دقيقة برونو فيرنانديش في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة النقاط الثلاث هدف مشترك لمدربي الوحدات والفيصلي 4:09 دقيقة التعاون يفوز على الدحيل 0:21 دقيقة شباب الأهلي دبي يتعادل مع أهال 0:38 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة باوك سالونيكا ذهاباً 3:30 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع وست هام "المنقوص" 0:35 دقيقة بودو/غليمت ينتصر على روما