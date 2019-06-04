وبقي المدرب الباسكي البالغ 52 عاما من دون عمل منذ أن أقاله نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي النادي الملكي الذي قدّم موسما مخيبا من دون أي لقب، واكتفى بالمركز الثالث في الدوري بعد غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد.

وأقال ريال مدريد لوبيتيغي الذي تم الإعلان عن تعيينه عشية مونديال 2018 في روسيا فحرمه الاتحاد الإسباني للعبة من الاستمرار في الإشراف على المنتخب، في 29 تشرين الأول بعد 139 يوما على تعيينه.

وجاءت الإقالة بعد أزمة عميقة من النتائج التي بقي خلالها الفريق أكثر من ثماني ساعات متتالية دون أن يسجل أي هدف، ومني بخمس هزائم في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وكانت الخسارة المذلة في الكلاسيكو أمام برشلونة 1-5 بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.





