لقاء مع راوول غارسيا لاعب أتلتيك بلباو من قبل beIN SPORTS May 30, 2022 13:30 1:08 دقيقة قال راوول غارسيا لاعب وسط أتلتيك بلباو المخضرم إن العمل الدؤوب هو مفتاح تحقيق الأهداف، مؤكدا أن خطوة انتقاله إلى النادي الباسكي عائدة بالأساس لرغبته في البحث عن تحديات جديدة. الدوري الإسباني أتلتيك بلباو راوول غارسيا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة بيريشيتش يصل لندن تمهيداً للكشف الطبي في توتنهام 0:43 دقيقة مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر 1:52 دقيقة طريق الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 1:08 دقيقة لقاء مع راوول غارسيا لاعب أتلتيك بلباو 1:52 دقيقة الأهلي ومشوار صعب نحو نهائي الأبطال 0:40 دقيقة إيسكو يعلن رحيله عن نادي ريال مدريد 5:25 دقيقة الملكي يحتفل باللقب الرابع عشر مع جماهيره 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والوداد | معلومات البث المباشر 2:28 دقيقة سلتيكس يضرب موعداً مع ووريرز في النهائي 3:37 دقيقة ليبرون وغالان يحرزان لقب بطولة إيطاليا للبادل