لحظات مؤثرة في آخر مباراة لكازورلا مع فياريال من قبل beIN SPORTS July 19, 2020 21:55 3:43 دقيقة احتفى الجميع في ملعب لاسيراميكا باللاعب الدولي السابق سانتي كازورلا الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق فياريال بعد أن أعلن سابقاً رحيله عن الغواصات الصفراء في نهاية الموسم الحالي. سانتي كازورلا الدوري الإسباني فياريال -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة لحظات مؤثرة في آخر مباراة لكازورلا مع فياريال 4:20 دقيقة تشيلسي يضرب موعداً مع جاره أرسنال في النهائي 3:18 دقيقة ميسي يبني على نتيجة ألافيش ليعود برشلونة إلى ألقه 4:23 دقيقة ميسي الأرقام القياسية يقود برشلونة لفوز ناصع 3:47 دقيقة مورينيو يهزم ليستر ويضرب أكثر من عصفور بحجر واحد 3:06 دقيقة يونايتد - تشيلسي قمة منتظرة وصراع واعد 2:25 دقيقة الفرنسي فابيو كوارتارارو يفوز بجائزة إسبانيا 0:27 دقيقة بيولي يتجاهل رد فعل إبرا الغاضب بعد استبداله 1:41 دقيقة غوارديولا: "لم نلعب بالشكل المطلوب" 4:56 دقيقة ميلان يواصل التوهّج ويصبح سادساً مؤقتاً