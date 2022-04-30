لا غالب ولا مغلوب بين فالنسيا وليفانتي من قبل beIN SPORTS April 30, 2022 22:40 0:35 دقيقة انتهت مباراة فالنسيا وليفانتي بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني فالنسيا -آخر الفيديوهات 3:50 دقيقة أتلتيكو مدريد يخسر أمام أتليتك بيلباو 3:58 دقيقة ليون يضرب موعداً مع برشلونة في النهائي 0:35 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين فالنسيا وليفانتي 10:05 دقيقة ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا مع جماهيره 0:53 دقيقة طرابزون سبور يتوج بلقب الدوري التركي 1:27 دقيقة غاري لينيكر يتحدّث عن تتويج ريال مدريد بالليغا 0:51 دقيقة التعادل يحسم مباراة لونس ونانت 4:45 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز مطب ليدز يونايتد بنجاح 3:46 دقيقة برشلونة يتأهل إلى النهائي على حساب فولفسبورغ 3:59 دقيقة أبرز المحطات التي مرّ بها ريال مدريد قبل التتويج