وبهذه النتيجة أصبح رصيد النادي الملكي 53 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة والذي كان فاز في وقت سابق على ضيفه فالنسيا بهدف دون مقابل.

في المقابل، بات رصيد ريال بيتيس 41 نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب.

وألغي هدف رائع للفرنسي كريم بنزيمة من ركلة حرة في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس كلاوديو برافو بعد العودة إلى تقنية الـ"فار" بعد أن لمست الكرة يد المدافع الألماني أنتونيو روديغر في طريقها إلى الشباك (13).

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، إذ كان تعادل في الجولة السابقة من الليغا على أرضه أمام جاره أتليتيكو مدريد (1-1) قبل أن يخسر في ذهاب كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بهدف دون رد يوم الخميس الفائت.

