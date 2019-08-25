سجّل أوديغارد المعار من ريال مدريد إلى ريال سوسييداد هدف فريقه الجديد ليقوده للفوز على مضيفه مايوركا 1-0 اليوم الأحد في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتمكن أوديغارد الذي لم يجد مكاناً في ريال مدريد مجدداً من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عقب مواجهة ناجحة مع حارس مرمى ريال مايوركا مانولو ريينا (83).

وكان ريال سوسييداد قد تعادل في مباراته الأولى أمام فالنسيا 1-1 في الوقت الذي انتصر به مايوركا على إيبار 2-1.

وفي مباراة أخرى انتهت مواجهة ديبورتيفو ألافيش وإسبانيول بالتعادل السلبي بلا أهداف.