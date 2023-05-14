لاعبو برشلونة يحتفلون باللقب وجماهير إسبانيول تنغّص الفرحة من قبل beIN SPORTS May 14, 2023 23:19 4:25 دقيقة احتفل لاعبو برشلونة عقب صافرة نهاية مباراتهم مع إسبانيول بعد نيلهم لقب الليغا، إلا أن البعض من جماهير الفريق المضيف اقتحم أرضية الملعب وأجبر أبطال الدوري الإسباني على مغادرة الميدان سريعاً. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إسبانيول -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة تايتوم يقود بوسطن سلتيكس إلى نهائي الشرق 2:30 دقيقة تشافي: "نستحق هذا اللقب" 4:25 دقيقة لاعبو برشلونة يحتفلون وجماهير إسبانيول تنغص الفرحة 4:45 دقيقة برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني 4:21 دقيقة مارسيليا يستعيد توازنه 0:50 دقيقة نادي الشمال ينجح في البقاء بدوري نجوم قطر 0:37 دقيقة فاينورد يحرز لقب الدوري الهولندي 0:43 دقيقة السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً 4:40 دقيقة خسارة مدوّية لآرسنال أمام برايتون 0:38 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي بطولة روما ماسترز للتنس