لابورتا يُنصَّب رئيساً لبرشلونة من قبل beIN SPORTS March 17, 2021 20:08 2:18 دقيقة نُصّب خوان لابورتا رسميا رئيسا جديدا لنادي برشلونة خلال حفل شهد تصريحات مختلفة من بينها المتعلقة بمستقبل القائد ليونيل ميسي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة خوان لابورتا -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة زياش: "نسير في الطريق الصحيح" 1:45 دقيقة توخيل: "تفوقنا وحسمنا التأهل بسبب روح الفريق" 5:11 دقيقة تشيلسي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 4:01 دقيقة "بايرن" يكرّر فوزه على لاتسيو ويعبر لربع النهائي 0:28 دقيقة إصابة حارس مرمى إنتر هاندانوفيتش بفيروس كورونا 2:18 دقيقة لابورتا يُنصَّب رئيساً لبرشلونة 0:31 دقيقة النادي الصفاقسي يتعادل على أرض "جاراف" 4:23 دقيقة سان جيرمان يطيح بليل ويعبر إلى ربع النهائي 0:22 دقيقة النجم الساحلي يسقط أمام "ساليتاس" 0:34 دقيقة فوز ثمين للرجاء على نكانا