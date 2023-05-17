لابورتا يوافق على استمرار أليماني مديراً للكرة في برشلونة من قبل beIN SPORTS May 17, 2023 20:15 0:37 دقيقة أكدت تقاريرُ إعلامية كتالونية أن رئيسَ نادي برشلونة جوان لابورتا وافق على بقاءِ مدير الكرة ماتيو أليماني في منصبه. تقارير إخبارية برشلونة جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة السد يضمّ البرازيلي أوتافيو 0:37 دقيقة لابورتا يوافق على استمرار أليماني مديراً للكرة 0:27 دقيقة مانشستر سيتي 0-0 ريال مدريد - التغطية الخاصة 0:50 دقيقة رباعي يغادر ليفربول بنهاية الموسم 0:49 دقيقة إيقاف توني هداف برينتفورد 8 أشهر بسبب المراهنات 0:30 دقيقة رونه يُقصي دجوكوفيتش من بطولة روما ماسترز للتنس 0:42 دقيقة إيقاف كيبروتو مؤقتاً بسبب تناول مواد محظورة 4:08 دقيقة سلتيكس يستقبل هيت في أولى مواجهات نهائي الشرقية 2:49 دقيقة دي بروين أحد أبرز أسلحة "سيتي" أمام ريال مدريد 0:34 دقيقة إلغاء جائزة إيطاليا الكبرى بسبب الفيضانات