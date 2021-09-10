لابورتا يطمئن عشاق برشلونة بشأن وضعية النادي المالية من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 15:23 0:40 دقيقة أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أنّ الوضعية الماليّة للنادي بدأت تتحسّن تدريجيّاً مشيراً إلى أنّ خطة تقليص إجماليّ أجور اللاعبين جعلت النادي يستعيد وضعه الطبيعي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان 1:15 دقيقة كامافينغا: "ريال مدريد يعدّ أكبر ناد ٍ في العالم" 0:40 دقيقة لابورتا يطمئن عشاق برشلونة بشأن الوضعية المالية 1:18 دقيقة رونالدو منفتح على فكرة إقامة المونديال كلّ عامين 1:03 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 1:20 دقيقة نونو مينديش يسعى للاندماج بأسرع وقت مع سان جيرمان 0:44 دقيقة هيدينك يعتزل التدريب نهائياً 0:35 دقيقة نهاية مشوار"غونيش" مع المنتخب التركي 1:20 دقيقة هل ستقام كأس العالم كل سنتين؟ 0:33 دقيقة رونالدو يظهر في أولد ترافورد