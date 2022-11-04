لابورتا يشيد بجيرارد بيكيه بعد اعتزاله November 4, 2022 13:02 1:30 دقيقة أكد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا أن قرار اعتزال جيرارد بيكيه ترك للاعب لاتخاذه في الوقت المناسب مشيراً إلى أنه يشكل جزءاً من تاريخ النادي وسيبقى مرجعية في عالم برشلونة. مقابلات الدوري الإسباني جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز 6:26 دقيقة منطقة اللؤلؤة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير 1:54 دقيقة فعالية للسباحة في مدينة غزة تخطف الأنظار 0:27 دقيقة مباراة قوية بين بوروسيا مونشنغلاباخ وشتوتغارت 0:32 دقيقة بيلباو يبحث عن الارتقاء مؤقتاً للمركز الثالث 1:50 دقيقة ييرو يتوقّع أن تكون نسخة "قطر 2022™" استثنائيةً 1:30 دقيقة لابورتا يشيد بجيرارد بيكيه بعد اعتزاله 0:55 دقيقة 35 ألف مشجع لدعم منتخب الأرجنتين 0:59 دقيقة تواصل أزمة نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ