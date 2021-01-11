وقال بينيديتو في بيان له إنه فشِل في جمع التوقيعاتِ اللازمة للمشاركة في انتخاباتِ رئاسةِ النادي المُزْمَع ِ تنظيمُها يومَ الرابع والعشرين من الشهر الجاري.. حيث يَحتاج كلُّ مرشح ٍ لجمع 2275 توقيعا كحدٍّ أدنى .. وكان بيري ريـيرا قد أعلن في وقتٍ سابق انسحابَه من سباق الرئاسة.. فيما أكدت تقاريرُ إعلامية ٌ أن كلا من جوردي فاري و"لويس فيرنانديث إي ألا" قد فشلا أيضاً في جمع التوقيعات اللازمة.

من جهته، كشف خوان لابورتا عن حُصوله على أكثرِ من عشرة آلاف تَوقيعٍ للمنخرطين من أجل المُرور الى المرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة

هذا و سيُصدِرُ برشلونة يوم الخميس المقبل لائحةَ المرشحين الرسميين و التي ستَضُم إلى حد كبير أربعةَ مُرشحين هم لابورتا و فون و فريشا و روزو ..

تجدُرُ الإشارة إلى أن النادي الكتالوني سيقوم انطلاقًا من الثلاثاء بالتحقق من صحة كل التوقيعات