وقال لابورتا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع مسؤولين في النادي "لقد قررنا أن نستمر في عقدٍ ساري المفعول أصلاً".

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أشارت العديد من التقارير إلى أن كومان (58 عامًا) قد يرحل هذا الصيف بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني نظرًا لسوء النتائج واكتفاء الفريق بالتتويج بلقب كأس اسبانيا، بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وحلوله ثالثًا في الدوري المحلي.

وشرح لابورتا الذي أعيد انتخابه رئيسًا للنادي الكاتالوني: "نعتقد أن هذا الأفضل لبرشلونة ونحن سعداء جدًا للإعلان اليوم أن رونالد كومان سيبقى"، مشيرًا إلى أن محادثات "صريحة وشفافة" حصلت قبل اتخاذ هذا القرار الذي يبقي اللاعب السابق للفريق (1989-1995) في ملعب "كامب نو" حتى صيف العام 2022.

وتابع "هذا الوقت للتفكير كان ضروريًا ... لنرى معًا الأمور التي لم تنجح الموسم الماضي"، مشيدًا بـالسلوك الرائع لكومان ومهنيته مضيفًا "أنا متأكد أننا سنحظى بموسم جيد".

وبعد أن ضمن بشكل شبه نهائي بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق بعد المد والجزر الذي حصل طيلة الموسم، تعاقد برشلونة مع مواطن الأخير سيرخيو اغويرو من مانشستر سيتي الانكليزي في إضافة كبيرة لخط الهجوم.





