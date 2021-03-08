لابورتا ومرحلة جديدة في برشلونة من قبل beIN SPORTS March 8, 2021 14:54 2:25 دقيقة بدأت مرحلة جديدة داخل نادي برشلونة، بعودة جوان لابورتا إلى منصب الرئيس الذي يضع ضمن أولوياته إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار للسنوات المقبلة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة خوان لابورتا -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة لابورتا ومرحلة جديدة في برشلونة 0:27 دقيقة كاراتسيف يتجاوز مبارك زايد ويصعد للدور الثاني 2:40 دقيقة إنتر يسعى لتخطى عقبة أتالانتا والابتعاد في الصدارة 1:32 دقيقة فيدرر سعيد بعودته لميادين التنس من بوابة الدوحة 1:30 دقيقة كفيتوفا لـbeIN SPORTS: "أحب هذه البطولة" 0:48 دقيقة لابورتا رئيساً جديداً لنادي برشلونة 3:58 دقيقة انتصار كبير لتوتنهام على كريستال بالاس 0:40 دقيقة ليل يتخطى أجاكسيو 3:03 دقيقة مالك الجزيري يثمّن دعم الاتحاد القطري 1:07 دقيقة محمد وعد: أبارك لجماهير السد