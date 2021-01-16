لابورتا وفون يتفهمان قرار تأجيل انتخابات برشلونة من قبل beIN SPORTS January 16, 2021 21:10 1:25 دقيقة عقب الاجتماع مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي برشلونة، أدلى مُرشحا الرئاسة (خوان لابورتا، وفيكتور فـُون) بتصريحاتٍ حصريةٍ لـ beIN SPORTS أبديا فيها في العموم، تفهمهما لقرار تأجيل الانتخابات. مقابلات تقارير إخبارية برشلونة خوان لابورتا -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة مرسيليا .. بعد خسارة السوبر يسقط أمام نيم 2:29 دقيقة الكاميرون يفتتح الـ"شان" بفوز على زيمبابوي 1:47 دقيقة واين روني: "فكرت ملياً قبل أن أقرر الإعتزال" 0:27 دقيقة بولونيا يحقق فوزاً ثميناً على هيلاس فيرونا 0:38 دقيقة ميلان يضم الفرنسي ميتي على سبيل الإعارة 0:51 دقيقة أول فوز لألاردايس مع وست بروميتش 0:46 دقيقة حرمان 47 لاعبا من التمارين لمخالطة مصابين بكورونا 0:46 دقيقة الأنصاري يكشف عن تحديد موعد دوري أبطال آسيا 1:22 دقيقة ماسترز متفائل بشأن إكمال الموسم الكروي في إنكلترا 0:32 دقيقة اتفاق في برشلونة على تأجيل ملف غارسيا