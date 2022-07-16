لابورتا: التعاقد مع رافينيا لا يجبرنا على التخلي عن دي يونغ من قبل beIN SPORTS July 16, 2022 12:12 0:57 دقيقة أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن تعاقده مع البرازيلي رافينيا لا يجبر الفريق على التخلي عن فرينكي دي يونغ مضيفا أن أمر مرافقته للفريق في جولته الودية للولايات المتحدة الأمريكية متروك للمدرب تشافي. تقارير إخبارية برشلونة جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة لابورتا: ضم رافينيا لا يجبرنا التخلي عن دي يونغ 0:44 دقيقة كلوب: لا يمكن الحكم على مستوى اللاعبين حالياً 3:31 دقيقة منتخب النمسا يبلغ ربع النهائي 4:18 دقيقة فوز عريض للمنتخب الإنكليزي على إيرلندا الشمالية 0:54 دقيقة المنتخب المصري يفوز على نظيره الجزائري 0:19 دقيقة باريس سان جيرمان يفوز ودياً على كويفيلي-روين 1:24 دقيقة برشم يتأهل إلى نهائي مسابقة الوثب العالي 0:38 دقيقة غالان وليبرون يبلغان المربع الذهبي 0:36 دقيقة بيدرسين يفوز بالمرحلة 13 من طواف فرنسا 0:41 دقيقة كارينو بوستا إلى نصف نهائي بطولة باستاد