كيكي سيتيين لم يفكر في الاستقالة من تدريب برشلونة من قبل beIN SPORTS July 18, 2020 15:22 15:40 دقيقة أكد كيكي سيتيين، مدرب نادي برشلونة، بأن الفريق مطالب بتحسين العديد من الأمور مؤكداً بأنه لم يفكر في الاستقالة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ألافيس في الجولة 38 من الدوري الإسباني. برشلونة الإسباني الدوري الإسباني كيكي سيتيين -آخر الفيديوهات 7:14 دقيقة زيدان: "لن نكون في عطلة" 2:26 دقيقة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي – التغطية الخاصة 15:40 دقيقة كيكي سيتيين لم يفكر في الاستقالة من تدريب برشلونة 2:15 دقيقة رسائل واضحة لإدارة نادي برشلونة 2:08 دقيقة ليونيل ميسي .. يحذر 4:40 دقيقة تعرف على آخر أخبار نادي برشلونة 0:39 دقيقة بارتوميو لم يقرر لحد الآن إقالة سيتيين 2:19 دقيقة سان جيرمان يكرم وفادة بيفيرين بسباعية نظيفة 2:43 دقيقة مناصرو الملكي يتجمعون بساحة ثيبيليس احتفاء باللقب 0:40 دقيقة ليدز يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد 16 عاما