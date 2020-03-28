كيكي سيتين مشتاق لأجواء المباريات March 28, 2020 08:29 1:29 دقيقة أبرز نادي برشلونة في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي نموذجًا لليوميات الحالية لمدربه كيكي سيتين الذي يشتاق كثيراً إلى أجواء المباريات. مقابلات كيكي سيتين كورونا -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة ثلاثة سيناريوهات مطروحة لاستكمال الموسم في إسبانيا 3:05 دقيقة والد عبد الحق نوري: "حالة ابني الصحية شهدت تحسنا" 1:29 دقيقة كيكي سيتين مشتاق لأجواء المباريات 3:38 دقيقة تدابير منتظرة للتخفيف من تداعيات كورونا في إنكلترا 2:30 دقيقة نجوم الكرة العراقية يبادرون بلفتة إنسانية 4:13 دقيقة كيليني يحاول تخفيف الأعباء المالية على يوفنتوس 1:22 دقيقة الأندية الإسبانية تطالب سلطات العمل بتخفيض الرواتب 11:39 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 6:16 دقيقة مسؤولو الكرة الإنكليزية يستعدون لاتخاذ قرارات صعبة