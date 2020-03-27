كيف يقضي مدرب برشلونة وقته في الحجر المنزلي؟ March 27, 2020 19:32 1:02 دقيقة تصرف كيكي مدرب برشلونة بعفويته المعهودة خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة الأندية الإسبانية تطالب سلطات العمل بتخفيض الرواتب 1:02 دقيقة كيف يقضي مدرب برشلونة وقته في الحجر المنزلي؟ 1:36 دقيقة رسائل مؤثرة من نجوم ليفربول للعاملين بالقطاع الصحي 0:32 دقيقة بعد وود.. نجما يوتا جاز يتماثلان للشفاء من كورونا 2:05 دقيقة إجراءات في برشلونة وأتلتيكو للحد من تأثيرات كورونا 2:34 دقيقة وباء كورونا يهدد أندية البرازيل بأزمة مالية كبيرة 1:51 دقيقة ممثلو الكرة الإيطالية يطالبون حكومة بلادهم بالدعم 2:00 دقيقة باريس تتعهد بإقامة دورة 2024 في موعدها 0:37 دقيقة تعليق مباراتي المربع الذهبي في كأس ألمانيا 0:28 دقيقة كورونا يصيب أربعة أفراد في فريق فنربهتشه للسلة