كيف يرى توريس وبيدري مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟ من قبل beIN SPORTS February 5, 2022 14:03 1:04 دقيقة أكد فيران توريس لاعب برشلونة أنّ فريقه مطالب ببذل أقصى ما لديه من أجل حسم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد المرتقبة فيما حذّر زميله بيدري من خطورة الروخيبلانكوس في الهجمات المرتدة. مقابلات أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة بوغاتاج تهدي سلوفينيا ميدالية ذهبية 0:59 دقيقة خيمينيس يحّذر وكاراسكو يراهن على شخصية أتلتيكو 1:19 دقيقة إنفانتينو يثمّن إطلاق برنامج تنمية المواهب 1:04 دقيقة كيف يرى توريس وبيدري مباراة برشلونة وأتلتيكو؟ 3:01 دقيقة الكاميرون لحفظ ماء الوجه أمام بوركينا فاسو 52:00 دقيقة ملخص اليوم الأول من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 3:03 دقيقة النرويج تتوّج بذهبية في البياثلون 2:30 دقيقة بوركينا فاسو لمداواة جراحها من بوابة الكاميرون 1:38 دقيقة الأهلي لتجاوز غياباته والوصول إلى نصف النهائي 0:49 دقيقة ناغلسمان يعترف بصعوبة المباراة أمام لايبزيغ