وانتقل بواتينغ الإثنين إلى برشلونة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء اللاعب نهائيا مقابل 8 ملايين يورو بعد انتهاء فترة الاعارة.

ويهدف برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي إلى إيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغواياني لويس سواريز أو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا تقديمه لوسائل الإعلام، كشف بواتينغ "لم أتحدث مع المدرب لكني أعلم بأني لست قادما لأكون في التشكيلة الأساسية لأن هناك لاعبين رائعين في هذا الفريق. أنا هنا بسبب خبرتي ومن أجل المساعدة".

وسبق لبواتينغ الذي عاد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بالكأس الألمانية العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016-2017 مع لاس بالماس بعد انتقاله إليه من ميلان الإيطالي حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013 وفي النصف الثاني من موسم 2015-2016.

وبدأ بواتينغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتينغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (على سبيل الاعارة) وبورتسموث الإنكليزي وميلان وشالكه الألماني ولاس بالماس وصولا إلى آينتراخت فرانكفورت وساسوولو.

وبعد أن لعب في خط الوسط الهجومي خلال المراحل الأولى من مسيرته، رأى بواتينغ أنه أصبح الآن أكثر ملاءمة للعب دور رأس الحربة، مضيفا "في عمري، دور اللاعب رقم 9 يناسبني تماما. أعتقد أن قدرتي على اللعب في عدة مراكز تشكل إضافة، لكني أشعر بالراحة كلاعب رقم 9".

وكان بجانب بواتينغ خلال تقديم اللاعب الغاني المدير الرياضي للنادي الكاتالوني الفرنسي إيريك أبيدال الذي تحدث عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الفريق خلال الشهر الحالي، بموازاة قدوم بواتينغ وقلب الدفاع الكولومبي جيسون مورييو القادم من فالنسيا على سبيل الاعارة أيضا.

ويعتقد بأن البرازيلي مالكوم ودينيس سواريز مرشحان لترك "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال أبيدال بخصوص الانتقالات "نحن سعداء بالفريق، بل هناك دائما إمكانية" لقدوم ورحيل لاعبين، موضحا "اللاعبون الذين لا يلعبون كثيرا بإمكانهم البقاء أو الرحيل، سيتم تقييم كل السيناريوهات".

