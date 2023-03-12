كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً من قبل beIN SPORTS March 12, 2023 09:48 1:05 دقيقة الدوليّ الإيفواريّ أكّد أيضاً أنّ الفوز بلقب الدوري الإسباني سيكون أمـراً رائعاً خاصّة بعد الإخفاق على مستوى المسابقات الأوروبية. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة فرانك كيسييه -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة برشلونة ضيفاً على أتليتيك بيلباو وسط أجواء متوترة 0:51 دقيقة بوغاتشار بطلاً للمرحلة السابعة من سباق باريس - نيس 2:16 دقيقة مواجهة مرتقبة بين السد والدحيل 0:50 دقيقة ريال مدريد يُعلق على اتهام برشلونة بشبهات فساد 1:05 دقيقة كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً 0:57 دقيقة ألياسيم إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز 4:55 دقيقة مبابي يهدي باريس سان جيرمان فوزاً متأخراً 3:16 دقيقة شبيبة القبائل يقتنص انتصاراً مثيراً من فيتا كلوب 0:50 دقيقة أنطاليا سبور ينتصر برباعية وزانيلو يسجل لغلطة سراي 4:32 دقيقة دورتموند يهدر الفوز أمام شالكه