كوندي يؤكد على تأثير غياب ليفاندوفسكي عن برشلونة من قبل beIN SPORTS January 5, 2023 17:09 1:04 دقيقة أشاد الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة بأداء ليفاندوفسكي واصفاً غيابه بالمُؤثر، مؤكداً في الوقت ذاته أن لاعبي الفريق بإمكانهم اللعب في الهجوم بشكل جيد. مقابلات تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني - La Liga جول كوندي -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر 1:33 دقيقة المسحل يترقّب مشاركة سعودية موفّقة في "خليجي 25" 3:10 دقيقة عمان تستهل "خليجي 25" بملاقاة العراق 2:36 دقيقة العراق يفتتح منافسات "خليجي 25" بمواجهة عمان 0:35 دقيقة تعديل موعد افتتاح بطولة "خليجي 25" 0:32 دقيقة أنس جابر تسير بثبات في بطولة أديلايد 1:04 دقيقة كوندي يؤكد على تأثير غياب ليفاندوفسكي عن برشلونة 1:47 دقيقة البصرة في أبهى حلّة قبل انطلاق "خليجي 25" 0:53 دقيقة ديمبيلي يأمل باستمرار عطاء ليفا ويشيد بتشافي 0:32 دقيقة باريس سان جيرمان يعدّ العدّة لمواجهة شاتورو