كومان يكشف عن طريقة تعامله مع ضغوطات الكلاسيكو من قبل beIN SPORTS October 23, 2021 14:51 1:20 دقيقة قال رونالد كومان مدرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني إن الكلاسيكو يمثّل ضغطا وجب التعامل معه بطريقة إيجابية، مضيفا أنه لا زال يحظى بالدعم من قبل رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا. مقابلات رونالد كومان الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة أنشيلوتي: "نحن مستعدون لمواجهة الكلاسيكو" 3:39 دقيقة كريستال بالاس يواصل سلسلة تعادلاته 0:48 دقيقة صلاح يتحدّث عن موقعة أولد ترافورد ومواجهة رونالدو 6:21 دقيقة تشيلسي يمطر شباك نوريتش سيتي بسباعية ! 0:41 دقيقة برشلونة يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة ريال مدريد 1:20 دقيقة كومان يكشف عن طريقة تعامله مع ضغوطات الكلاسيكو 0:37 دقيقة كروس يؤكد أهمية مواجهة "الكلاسيكو" 0:46 دقيقة ديباي يتطلّع للمشاركة في الكلاسيكو 0:44 دقيقة كونتافيت تبلغ نهائي كأس الكرملين 0:34 دقيقة غوارديولا: "لكل مباراة حقيقتها"