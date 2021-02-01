كومان يشيد بردة فعل لاعبيه بعد فوز برشلونة من قبل beIN SPORTS February 1, 2021 14:05 0:40 دقيقة أبدى رونالد كومان سعادته بمواصلة برشلونة تحقيق الانتصارات، مشيداً بردة فعل اللاعبين عقب إدراك أتلتيك بلباو التعادل، وقدرتهم على التعامل مع المباراة والخروج بالنقاط الثلاث. مقابلات رونالد كومان الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة بالميدان والأرقام ...كان رد ميسي 0:35 دقيقة غينيا تضرب موعداً مع مالي في نصف النهائي 3:58 دقيقة برشلونة يفوز على بلباو وميسي يكتب التاريخ 3:50 دقيقة توتنهام يواصل التراجع ويخسر من برايتون 2:54 دقيقة صلاح لـbeIN SPORTS: "هدفنا الفوز بلقب الدوري" 0:45 دقيقة المنتخب الدنماركي يحتفظ بلقبه بطلاً للعالم 4:11 دقيقة صلاح يعود للتسجيل ويقود ليفربول لتخطي عقبة وست هام 2:24 دقيقة أتلتيكو "الأفضل في الليغا" يواصل عروضه المميزة 3:43 دقيقة المغرب يتجاوز زامبيا بسهولة ويصعد إلى نصف النهائي 5:07 دقيقة لوريان يصعق سان جيرمان