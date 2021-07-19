كومان يشدد على أهمية بقاء ميسي مع برشلونة من قبل beIN SPORTS July 19, 2021 20:53 0:38 دقيقة أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة على أهمية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالنسبة للفريق، متمنياً بأن يتوصل النادي إلى اتفاق مع قائده للبقاء ضمن صفوف الفريق مواسم أخرى. مقابلات رونالد كومان الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة كومان يشدد على أهمية بقاء ميسي مع برشلونة 0:27 دقيقة ديباي يرفع شعار التحدي في برشلونة 12:38 دقيقة الملولي يروي قصة اعتزاله وانسحابه من الأولمبياد 2:35 دقيقة أنس جابر تطمح إلى اقتناص ميدالية في أولمبياد طوكيو 3:44 دقيقة اليابانيون يشككون بإمكانية احتواء انتشار كورونا 0:30 دقيقة رياضيو ألمانيا يبدأون في التوافد على طوكيو 1:24 دقيقة الغموض يكتنف مصير مباراة جنوب إفريقيا واليابان 2:39 دقيقة الملولي يعلن عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 0:36 دقيقة وصول العشرات من الرياضيين الروس إلى طوكيو 0:33 دقيقة بابلو كارينيو بوستا يحرز لقب بطولة هامبورغ