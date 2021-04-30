كومان يرى أن خسارة برشلونة كانت قاسية جداً من قبل beIN SPORTS April 30, 2021 13:30 0:58 دقيقة اعتبر مدرب برشلونة رونالد كومان أن خسارةَ فريقِه كانت قاسية جداً، مؤكدا أنه لم يرتكبْ أيَّ خطأ ولم يوجه أيَّ كلمةٍ نابية لمساعد الحكم في حادثة طرده. مقابلات رونالد كومان الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 9:24 دقيقة مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأبطال 0:58 دقيقة كومان يرى أن خسارة برشلونة كانت قاسية جداً 4:08 دقيقة بين فياريال وأرسنال .. مصير التأهل لم يُحسم بعد 6:00 دقيقة مانشستر يونايتد يضع قدماً في نهائي "اليوروبا ليغ" 1:57 دقيقة الأهلي يستعد لوضع حجر الأساس لملعبه الجديد 3:07 دقيقة غرناطة يُطيح ببرشلونة ويحرمه من صدارة الليغا 0:32 دقيقة أنس جابر تبلغ ثاني أدوار دورة مدريد 1:58 دقيقة ماذا قال بيرغومي عن مشروع دوري السوبر الأوروبي ؟ 2:43 دقيقة أرسنال ينشد العودة بنتيجة إيجابية من ميدان فياريال 2:25 دقيقة روما يسعى لتجاوز عقبة مانشستر يونايتد