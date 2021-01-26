كومان يرفض التعليق على "أزمة" برشلونة من قبل beIN SPORTS January 26, 2021 18:30 0:48 دقيقة رفض الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، التعليق على ما يُثار من عدم حصول اللاعبين على رواتب شهر يناير الجاري مؤكدا أن دوره ولاعبيه هو التركيز على المباريات وتحقيق الألقاب. مقابلات رونالد كومان الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة توخيل يخلف لامبارد في تدريب تشيلسي 0:43 دقيقة ثلاثة عرب ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 0:28 دقيقة مرسيليا يقدّم النجم البولندي ميليك لوسائل الإعلام 0:37 دقيقة أنباء عن اقتراب أوديغارد من الانضمام لصفوف أرسنال 0:48 دقيقة كومان يرفض التعليق على "أزمة" برشلونة 0:46 دقيقة برشلونة يستعيد خدمات ميسي بعد استيفاء العقوبة 2:01 دقيقة تشيلسي النادي الأكثر إقالة للمدربين ! 1:57 دقيقة السد والغرافة والريان يبلغون ربع النهائي 3:45 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:07 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن إقالة لامبارد ؟