وأمضى لارسون البالغ من العمر 48 عاماً فترة قصيرة لكن مهمة في صفوف برشلونة ومن على مقاعد البدلاء لعب دوراً محورياً في قلب الفريق تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على أرسنال الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006.

وبعد ذلك عمل في مجال التدريب في السويد منذ 2010 وأخر مهمة له كانت مع فريق هلسينغبورغ.

وانضم شرودر (47 عاماً) للطاقم التدريبي لبرشلونة بعد استغناء نادي هوفنهايم الألماني عن خدماته كمدرب له في حزيران/يونيو الماضي.

وأمضى شرودر الموسم السابق مساعدا لمدرب أياكس أمستردام الهولندي إيريك تن هاغ.

ووقع كومان، الذي ترك منصبه كمدرب لمنتخب هولندا، على عقد لمدة عامين مع برشلونة الأربعاء الماضي بعد إقالة سلفه كيكي سيتين يوم الاثنين السابق بعدما مني الفريق بأثقل هزيمة في تاريخه بالمسابقات الأوروبية عندما خسر 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

