كومان يؤكد صعوبة منافسة برشلونة على لقب الليغا من قبل beIN SPORTS December 30, 2020 14:54 0:45 دقيقة أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عدم وجود استحالة في الحياة، لكنه في الوقت نفسه اعترف بأن تقليص فارق النقاط مع صدارة الليغا، سيكون أمرا صعبا للغاية. مقابلات رونالد كومان الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة كومان يؤكد صعوبة منافسة برشلونة على لقب الليغا 0:41 دقيقة يوفنتوس يعلن تمديد تعاونه مع شركة "جيب" 2:47 دقيقة المغرب يواصل استعداداته للمشاركة في مونديال اليد 3:09 دقيقة اختتام بطولة قطر الدولية لكرة اليد 0:40 دقيقة نشر ملفات الترشيح لاستضافة أمم آسيا 2027 3:12 دقيقة ريال مدريد يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات 0:55 دقيقة كلوب لن يتعجل في الدفع بألكانتارا 1:49 دقيقة ميلووكي باكس يحقق فوزاً كاسحاً على ميامي هيت 3:22 دقيقة مانشستر يونايتد يصعد للوصافة بهدف راشفورد القاتل 2:29 دقيقة ساغوسين يؤكد أن فوز كييل بالأبطال كان مستحقاً