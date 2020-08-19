كومان: برشلونة بيتي وسأتحدث مع ميسي

وفي بداية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الذي منح برشلونة أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، قال إنه بالطبع تألم لخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ 8-2، وقال إن ذلك لم يرضِ أحدا لا العشاق ولا اللاعبين ولا رئيس النادي.

وفيما يتعلق بالأسماء التي ستبقى في الفريق أو تلك التي سترحل رفض كومان منح الصحفيين أي أسماء "هناك لاعبين في عمر معين لا يجب أن نشكك في أدائهم، ما يجب أن نبحث عنه هو إيجاد أفضل طريقة للفوز أريد أن أعمل مع لاعبين يحبون التواجد معنا، على اللاعبين غير الراغبين في البقاء أن يخبروا رئيس النادي في ذلك".

وختم حديثه في هذه النقطة قائلاً: "من الآن سنعمل بجد، يجب أن نعيد صورة برشلونة إلى ما كانت عليه".

وكان السؤال المحوري لكومان هو مسألة بقاء ميسي في النادي من عدمها فقال: "لا أعرف إذا ماكان عليَّ أن أقنع ميسي في البقاء، هو أفضل لاعب في العالم، من جانبي كمدرب أحب أن أعمل مع ميسي لأنه يجعلك تفوز في المباريات إذا نجحت أن تستخلص منه المستوى الذي كان ولكن أعتقد أن عقده لا يزال سارياً مع الفريق سأتحدث مع ميسي خاصة أنه قائد الفريق".

وتابع مدرب منتخب هولندا سابقاً: "بدءاً من اليوم سنعمل سوية وأعلم أننا سنتخذ قرارات ولكن في حالة ميسي أتمنى أن يتواصل معنا لسنوات عديدة لا يزال لديه نهم لتقديم أقصى ما لديه للنادي، هناك لاعبين في العشرين من العمر ينقصهم النهم".