كوكي يتحدث عن أسباب فوز أتلتيكو مدريد بلقب الليغا من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 13:53 0:49 دقيقة قال كوكي قائد أتليتيكو مدريد إن الفريقَ حافظ على هدوءه في الوقت الذي كان فيه ريال مدريد وبرشلونة يقتربان من الصدارة، مؤكداً أن الاستمرار بالتركيز في الجولات الأخيرة، أسهم في تتويج الروخي بلانكوس بلقب الليغا. مقابلات أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني كوكي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة كوكي يتحدث عن أسباب فوز أتلتيكو مدريد بلقب الليغا 2:34 دقيقة مواجهة خارج حدود التوقعات بين السويد وأوكرانيا 8:08 دقيقة صدام بين إنكلترا وألمانيا في مواجهة كلاسيكية كبرى 1:36 دقيقة أراسكايتا: "علينا أن نكون جاهزين لمواجهة كولومبيا" 0:58 دقيقة غوستافو غوميز: "كانت مجموعة صعبة" 0:25 دقيقة لو سيلسو: "أشعر براحة كبيرة مع المنتخب" 1:30 دقيقة مارتينيز: "سنواجه منافساً صعباً في ربع النهائي" 1:09 دقيقة تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كوبا أميركا 2021 2:26 دقيقة كافاني يمنح أوروغواي الوصافة من بوابة باراغواي 5:07 دقيقة ميسي يقود الأرجنتين لفوز كبير على بوليفيا