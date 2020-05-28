يعاني الأرجنتيني انخل كوريا جناح أتلتيكو مدريد من "تمزق عضلي" في ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الخميس في بيان، قبل نحو ثلاثة أسابيع من العودة المرتقبة للدوري الإسباني لكرة القدم بعد إجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشعر كوريا بانزعاج في ساقه اليسرى بعد حصة تمارين يوم الثلاثاء، وخضع لصورة بالرنين المغناطيسي كشفت "تمزقا عضليا" بحسب ما أعلن "كولتشونيروس".

ولم يوضح أتلتيكو مدة غياب نجمه الأرجنتيني، مشيرا إلى أنه "يتابع تطورها".

وأصبح كوريا ثالث لاعب يصاب في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد العودة الى التمارين في الثامن من أيار/مايو الماضي.

وأعلن أتلتيكو الاثنين إصابة جناحه البرتغالي الشاب جواو فليكس، أغلى لاعب في تاريخ النادي (126 مليون يورو من بنفيكا)، بالتواء في أربطة ركبته اليسرى لن يبعده عن المباريات الأساسية المتبقية في الدوري.

كما خضع المدافع الكرواتي شيمي فرساليكو لجراحة بالمنظار في ركبته اليسرى في 21 ايار/مايو لإزالة بقايا من جراحة سابقة في الأربطة في شباط/فبراير 2019.

وكانت الحكومة الإسبانية سمحت في 23 ايار/مايو للاعبين المحترفين باستئناف المسابقات بدءا من اسبوع الثامن من حزيران/يونيو.







