

وكان كوريا سجل هدفي الفوز خارج القواعد على سلتا فيغو 2-1 في مستهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه أتلتيكو الموسم الماضي، وبهدفه الأحد رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في آخر 10 مباريات خاضها في جميع المسابقات.



وبواقعيته المعتادة والأسلوب الذي رسخه المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حسم أتلتيكو النقاط الثلاث في الشوط الأول من اللقاء الذي بدأه نادي العاصمة بإبقاء الهداف الأوروغوياني لويس سواريز على مقاعد البدلاء، كما كانت الحال في المرحلة الافتتاحية قبل الزج به في الشوط الثاني.



وبعد فرصة يتيمة في بداية اللقاء عبر ساوول نيغيز الذي لم يجد طريقه إلى شباك الضيوف (8)، افتتح فريق سيميوني التسجيل في الدقيقة 39 عبر كوريا مستفيداً من خروج خاطئ للحارس فرانسيسكو كيكو كاسيا ليضع الكرة في الشباك بالجهة الخارجية لقدمه.



وغابت بعدها الفرص حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يستهل نادي العاصمة الثاني بمحاولة رأسية لخيمينيز الذي اصطدم بتألق كاسيا (48) الذي وقف مجدداً في وجه محاولة أخرى لحاملي اللقب وهذه المرة عبر البلجيكي يانيك كاراسكو (51).



وحاول سيميوني تنشيط الهجوم فزج بسواريز ومعه الإنكليزي كيران تريبييه (62) لكن شيئاً لم يتغير، ليبقى هدف كوريا الفاصل بين الفريقين مكرساً بذلك تفوق فريقه على منافسه.





وبعد خسارته افتتاحاً أمام برشلونة 2-4، حقق ريال سوسييداد فوزه الأول بتغلبه على ضيفه العائد إلى دوري الأضواء رايو فايكانو بهدف وحيد سجله هدافه ميكيل أويارسابال في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ملحقاً بالضيوف هزيمتهم الثانية توالياً في مستهل مشوار العودة بين الكبار.