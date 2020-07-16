كورتوا يعلّّق على فوز فريقه بلقب الليغا من قبل beIN SPORTS July 17, 2020 00:19 1:48 دقيقة تحدّث العملاق البلجيكي تيبو كورتوا عن تتويج فريقه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم. مقابلات تيبو كورتوا الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة إنتر يستعيد الوصافة برباعية في مرمى سبال 1:48 دقيقة كورتوا يعلّّق على فوز فريقه بلقب الليغا 3:56 دقيقة ميسي مستاء من فقدان برشلونة لروح المبادرة 2:25 دقيقة راموس: "التتويج مكافأة للعمل" 3:46 دقيقة أتلتيكو مدريد على الطريق الصحيح 3:05 دقيقة زيدان: "هذا اليوم هو الأفضل في مسيرتي المهنية" 4:00 دقيقة هزيمة "مفاجئة" لبرشلونة في ليلة ضياع لقب الـ"ليغا" 5:04 دقيقة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني! 0:59 دقيقة ألفريدو دي ستيفانو من ملعب تدريب إلى أرض التتويج 0:50 دقيقة باخ: "سلامة المشاركين في أولمبياد طوكيو أولويتنا"