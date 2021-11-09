كوتينيو: "تشافي سينجح في تحديه الجديد" من قبل beIN SPORTS November 9, 2021 14:15 1:40 دقيقة أكّد كوتينيو لاعب المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة أنّ المدرّب تشافي سينجح مع النادي الكاتالوني خلال تحدّيه الجديد في قيادة فريقِه السّابق الذي يُعاني على مستوى النتائج المحليّة. تقارير إخبارية كوتينيو الدوري الإسباني برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الإصابة تبعد تيلمانز عن المنتخب البلجيكي 1:27 دقيقة أبو تريكة يحلّ ضيفاً على حلبة لوسيل 1:40 دقيقة كوتينيو: "تشافي سينجح في تحديه الجديد" 1:14 دقيقة بايدن يستقبل ميلووكي باكس حامل لقب الـNBA 0:37 دقيقة حجر 5 لاعبين من المنتخب الألماني بسبب كورونا 2:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 2:59 دقيقة وهبي الخزري يواصل توهجه في الدوري الفرنسي 5:03 دقيقة الرجاء ينفصل عن مدربه التونسي لسعد الشابي